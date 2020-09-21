Азербайджан подписал соглашение по поставке вакцины от COVID-19 (версия 4)

(Первая версия в 10:40)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и организация GAVI (Global Alliance for Vaccines) 18 сентября 2020 года подписали соглашение, согласно которому вакцина от COVID-19, утвержденная ВОЗ и отвечающая всем необходимым требованиям, в скором времени будет доставлена в Азербайджан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TƏBİB.

Как говорится в сообщении, несмотря на то, что в период продолжающейся пандемия применяются меры ужесточенного карантина и определенные методы лечения, мер системной борьбы с коронавирусом COVID-19 пока нет.

В отличие от других вирусов, SARS-CoV-2 это вирус, который активно мутирует, а ареал его распространения стремительно растет. В этих условиях самое эффективное средство контролировать ситуацию - это вакцинация уязвимых групп населения.

Подсчеты показывают, что вакцинация 20% населения может быть достаточна для контроля эпидемиологической ситуации.

Одно из важных требований к вакцине - чтобы она была эффективной и безопасной, обладала минимум 50 %-ной защитой, а побочные негативные эффекты были на минимальном уровне.

На платформах ВОЗ, GAVI и CEPI создали систему COVAX.

COVAX – это система, обладающая механизмом, создающим возможность пользоваться портфелем безопасных вакцин от COVID-19. Платформа COVAX нацелена на ускорение производства вакцин по борьбе с COVID-19 и создание справедливых и равных возможностей доступа к ним для всех стран.

Из 30 вакцин, находящихся в фазе клинических испытаний, всего 6 проходят испытания в третьей клинической фазе. Исследования продолжаются, об эффективности и безопасности вакцин пока судить еще рано.

Учитывая, что ведущие производители вакцины уже приняли многочисленные заказы, а также то, что объем требований превышает их производственный потенциал, вполне вероятно, что очередные заказы быстро и полностью обеспечить не получится. Поэтому Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и организация GAVI (Global Alliance for Vaccines) 18 сентября 2020 года подписали вышеуказанное соглашение.

Отметим, что организация GAVI была учреждена в 2000 году. Головной офис организации находится в Женеве.

(Текст: Кямаля Сеидова.)