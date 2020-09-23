ГЭЦ Азербайджана назвал даты проведения собеседований по приему на госслужбу

Общество 23 сентября 2020 14:52 (UTC+04:00)
ГЭЦ Азербайджана назвал даты проведения собеседований по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) составил график проведения собеседования, объявленного пятого августа и общего собеседования конкурса по приему на госслужбу, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

По объявлению на конкурс вынесено 431 вакантное место в 47 государственных административных органах.

С 1360 зарегистрированными кандидатами планируется провести 5 177 собеседований.

Собеседования планируется провести в период с 1 октября 2020 года по 29 января 2021 года.

ГЭЦ доводит до сведения кандидатов, что неучастие их в конкурсе не принимается как уважительная причина, а характеризует как безответственных лиц, и что подобные случаи регистрируются в информационной базе ГЭЦ.

Для отказа от выбранной должности необходимо выбрать свое имя в графике проведения собеседований, и в открывшейся форме обращения нажать кнопку «ОТКАЗ».

ГЭЦ обращается к кандидатам с просьбой быть у соответствующего здания минимум за 30 минут до начала собеседования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Обнародовано число абитуриентов, поступивших вне конкурса в вузы Азербайджана
Обнародовано число абитуриентов, поступивших вне конкурса в вузы Азербайджана
Объем перевалки грузов через морские порты Азербайджана увеличился
Объем перевалки грузов через морские порты Азербайджана увеличился
Состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центробанка Азербайджана
Состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центробанка Азербайджана
Loading Bars
Лента новостей
Обнародовано число абитуриентов, поступивших вне конкурса в вузы Азербайджана Общество 15:19
AZAL открывает специальные рейсы в Анкару и Анталью Транспорт 15:18
Эйфелеву башню закрыли из-за угрозы взрыва Европа 15:15
Объем перевалки грузов через морские порты Азербайджана увеличился Транспорт 15:10
Состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центробанка Азербайджана Финансы 15:07
Международная морская организация огласила итоги проверки, проведенной в Азербайджане Экономика 15:06
Продолжаются работы по строительству автомагистрали Ашхабад-Туркменабад Строительство 15:01
Спикер Парламента: Заявления Пашиняна сводят на нет усилия международного сообщества по мирному урегулированию конфликта Политика 15:01
В Ташлакском районе Ферганской области намечена реализация инвестиционных проектов на общую сумму 554,8 млрд. сумов Узбекистан 15:00
ГЭЦ Азербайджана назвал даты проведения собеседований по приему на госслужбу Общество 14:52
ЕК предложила изменить миграционную систему ЕС, упростив расселение мигрантов по странам Европа 14:44
Азербайджан - безусловно очень толерантная страна — мэр израильского города Политика 14:42
В России освободили от налогов новые малые и средние предприятия Россия 14:38
360 метров! Азербайджанец выступил на самой высокой смотровой площадке Европы Культура 14:36
АПБ Азербайджана об организации услуг в сфере общепита отелей (ФОТО) Общество 14:28
Азербайджанский клуб веселых и находчивых представил книгу "Мы возрождаем КВН" (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14:20
Центр профессионального образования решит проблему занятости в Азербайджане Экономика 14:17
Как в Азербайджане строится система безналичных платежей для предпринимателей? Финансы 14:09
Азиатский банк развития расширяет программу поддержки в Азербайджане Финансы 14:07
В Азербайджане со следующего года возможна выдача пособия усыновителям Общество 14:01
В Алатском районе Бухарской области намечено создание 1342 новых рабочих мест Узбекистан 14:00
В Шабране обнаружены находки периода IV тысячелетия до нашей эры (ФОТО) Общество 13:58
«СОКАР Энергоресурс» и Тюменская область заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве Энергетика 13:56
Государственная регистрация рождения и смерти в Азербайджане будет осуществляться в электронном виде Политика 13:50
На Абшеронском полуострове сохранится комфортная погода Общество 13:44
Минобороны Азербайджана прокомментировало слова депутата о супруге Пашиняна Общество 13:43
В районе военной базы Эль-Джуфра в Ливии упал вертолет Арабские страны 13:41
Азербайджан внес весомый вклад в общеевропейскую энергетическую безопасность — болгарский депутат Европарламента Политика 13:38
Болгарский евродепутат: Урегулирование нагорного-карабахского конфликта возможно только при ведении предметных переговоров Нагорно-карабахский конфликт 13:36
В Баку продолжил работу I международный онлайн-форум предпринимателей (ФОТО) Экономика 13:33
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству, проведенными в бакинском поселке Балаханы (ФОТО) Политика 13:26
Минобразования Азербайджана огласило результаты дополнительного трудоустройства учителей Общество 13:22
Как в Баку оказался польский солдат, чей выстрел привел ко Второй мировой войне (ФОТО) Культура 13:15
Посольство Азербайджана в России делает все возможное для защиты прав задержанных в Дагестане сограждан Политика 13:11
Число зараженных COVID-19 в Грузии превысило четыре тысячи Грузия 13:11
Маск анонсировал выпуск новых аккумуляторов, которые снизят стоимость электромобилей Tesla США 13:03
На заседании Совета по тарифному и нетарифному регулированию внешней торговли рассмотрены обращения об изменении импортных таможенных пошлин по ряду наименований продукции Узбекистан 13:00
В Балаханинском промышленном парке начнут функционировать еще 8 резидентов (ФОТО) Экономика 12:59
Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси Европа 12:56
Самолет "Исраэйр" пролетел над Саудовской Аравией Израиль 12:53
Учителя ставят высший бал AccessBank! Экономика 12:49
С начала года из Южной Кореи через порты Турции перевезено около 2 млн тонн грузов Турция 12:48
АБР о возможностях совместного финансирования проектов на азербайджанском рынке Финансы 12:48
«Туркменхимия» объявляет тендер на строительство «под ключ» производственного комплекса Тендеры 12:33
В Азербайджане пройдет "Неделя инноваций" Экономика 12:33
Артиллерийские подразделения азербайджанской армии провели учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:33
Экс-начальник Управления МИД Азербайджана отпущен под домашний арест Происшествия 12:11
В России выявили 6 431 случай заражения коронавирусом за сутки Россия 12:10
Добыча нефти Ирана увеличится еще на 20 тыс. баррелей Экономика 12:08
Исмаил Серагельдин: ООН необходимо использовать все возможности для справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта Политика 12:07
Впервые выращенные в Италии луковицы шафрана покидают свою историческую родину и отправились в Узбекистан Узбекистан 12:00
Китай резко увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 11:54
Объем кредитования в Нахчыванской АР вырос почти на 54% Финансы 11:46
Выросли доходы мобильных операторов в Нахчыванской АР ИКТ 11:44
Внешнеторговый оборот Нахчыванской АР увеличился - Госкомстат Бизнес 11:43
В январе-августе увеличился ВВП Нахчыванской АР Финансы 11:42
Началась встреча спикера парламента Азербайджана с главой МИД России (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:40
Еще 11 российских предприятий получили право поставок рыбной продукции в Азербайджан Экономика 11:39
В Армении за сутки зарегистрировано 210 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11:37
Азербайджанская нефть после череды падений вновь начала дорожать Финансы 11:36
Госслужба Азербайджана выставляет на аукцион 17 предприятий Бизнес 11:35
Комитет по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам, проживающим за рубежом Политика 11:34
ADİF выплатил вкладчикам четырех закрывшихся банков около 533 млн манатов Экономика 11:33
Между Государственным агентством обязательного медицинского страхования и UNEC подписан меморандум Общество 11:24
В ходе выступления на 75-ой сессии Генассамблеи ООН Президент Туркменистана подчеркнул значимость восстановления доверия в международной политике Туркменистан 11:15
Спикер парламента Азербайджана: Надеемся, что Россия приложит все усилия для решения карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт 11:13
Президент Туркменистана призвал ко всемерному укреплению международного сотрудничества в области здравоохранения в ходе выступления на 75-ой сессии Генассамблеи ООН Туркменистан 11:08
Президент Туркменистана призвал к созданию платформы для вывода глобальной экономики на траекторию устойчивого роста Туркменистан 11:04
Обсуждены вопросы ускорения начала строительства автомобильного завода «Хюндай» в Наманганской области Узбекистан 11:00
Туркменистан участвовал в рассмотрел влияние транспорта на изменение климата в рамках ЭСКАТО Туркменистан 10:56
Под наблюдением в России из-за коронавируса остаются почти 218 тыс. человек Россия 10:55
Сокращается трудовая миграция из Турции в Туркменистан Турция 10:51
Спикер парламента Азербайджана: Незаконное заселение оккупированного Нагорного Карабаха сирийскими и ливанскими беженцами вызывает обеспокоенность Нагорно-карабахский конфликт 10:41
Туркменистан и ЕС создадут карту сотрудничества Бизнес 10:40
Худшие финалы сериалов в истории Интересное 10:30
В Азербайджане прошел аукцион по приватизации Бизнес 10:22
Сахиба Гафарова: Высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению» очень опасно (ФОТО) Политика 10:22
"Маски-шоу" от азербайджанского музея Культура 10:16
Предприниматели Нахчывана развивают экономические связи с бизнес-структурами Европы и Азии Бизнес 10:14
Маск рассказал, когда беспилотная Tesla станет дешевле $25 тысяч США 10:13
Туркменистан увеличивает импорт электротоваров из Турции Турция 10:13
Посол Китая в Туркменистане завершает дипмиссию Туркменистан 10:12
Россия заметно увеличила объёмы импорта цемента из Турции Турция 10:04
Нефть дешевеет на данных властей США о росте запасов Энергетика 09:59
Казахстан наращивает импорт электротоваров из Турции Турция 09:58
В отдельных частях Сумгайыта не будет воды Общество 09:58
Пакистанский эксперт: Движение неприсоединения под председательством Азербайджана становится более прогрессивным Политика 09:57
Стоимость драгметаллов в Азербайджане вновь снизилась Финансы 09:56
В январе-августе в Иране упал спрос на турецкий цемент Турция 09:52
За восемь месяцев Грузия незначительно увеличила импорт бобовых и зерновых из Турции Турция 09:49
В текущем году в Казахстане убрано вдвое больше зерна, чем годом ранее Казахстан 09:48
ВОЗ: У детей показатель заражения коронавирусом составляет 8,5% от общих случаев инфицирования Общество 09:48
Растет число граждан Туркменистана, приобретающих недвижимость в Турции Турция 09:46
В Узбекистане падает спрос на турецкую одежду Турция 09:45
ВС Армении продолжают пулеметный и снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:44
Минздрав Израиля: За последние сутки выявлены почти 7000 заразившихся коронавирусом Израиль 09:40
Курс маната укрепляется к евро и стабилен к рублю Финансы 09:38
Внешняя торговля Грузии продолжает снижаться Грузия 09:32
Узбекистан незначительно снизил импорт кожаных изделий из Турции Турция 09:31
Обсуждены возможности доступа проживающих за рубежом азербайджанцев к европейским СМИ Политика 09:24
Все новости