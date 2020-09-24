Сумгайыт совершенно преобразился, основные проблемы города решены (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Комплексные работы по благоустройству и строительству, реализация новых грандиозных инфраструктурных проектов, осуществляемых в Сумгайыте по поручению Президента Ильхама Алиева, обновление городской инфраструктуры создали там абсолютно новую атмосферу.

Об этом в четверг сказал Trend пресс-секретарь ИВ Сумгайыта Эйваз Годжаев. По его словам, в результате реализованных за последнее время в Сумгайыте проектов облик города полностью изменился, создана новая инфраструктура, которая еще долгие годы прекрасно послужит сумгайытцам.

"Величественное здание Центра Гейдара Алиева, административное здание партии "Ени Азербайджан", Музей флага, Молодежный центр, Школа шахмат — новые грандиозные архитектурные сооружения Сумгайыта. Кроме того, в городе реализован ряд социально ориентированных инфраструктурных проектов, в том числе Олимпийский и Паралимпийский спортивные комплексы, пять жилых домов - в целом на 240 квартир для инвалидов и семей шехидов, капитально отремонтированы здания Центральной городской больницы № 1, Дворца культуры "Кимьячилар", Сумгаитского государственного драматического театра, Исторического музея, Детско-юношеской спортивной школы № 1, Музыкальной школы, начал функционировать центр "Служба ASAN". За последние годы капитальный ремонт проведен в большинстве медицинских учреждений города. Капитально отремонтированы здания родильного дома № 1, женские центры консультации № 1 и 2, городские поликлиники № 1 и 4, инфекционное отделение детской больницы, туберкулезная больница, детской поликлиники № 2, отделения поликлиники городской больницы №3. В детской поликлинике №1, городской поликлинике №2, онкологической больнице, городской больнице № 4 проведен местный ремонт. Отделения реанимации родильных домов № 1 и 2 оснащены современным медицинским оборудованием. Родильный дом №1 с 2018 года функционирует как перинатальный центр III уровня. Еще одно великолепное место Сумгайыта - Приморский бульвар. Хотя город расположен на берегу моря, бульвара в нем никогда не было. Одним из самых грандиозных проектов, реализованных в городе за последние годы, является отвечающий современным требованиям Приморский бульвар протяженностью 4,2 километра и площадью 106 гектаров, прекрасно обустроенный для отдыха граждан. Три года назад на XXIV Международном форуме Global Trade Leaders Club в Мадриде новый Сумгйытский бульвар был удостоен награды İnternational Award for Excellence & Leadership. Тот факт, что Сумгайытский бульвар, который Президент Ильхам Алиев назвал чудом, привлек внимание мировой общественности является предметом гордости", - сказал Годжаев.

Он отметил, что Парк Гейдара, парк Людвигсхафен, проспект Sülh и улица Сахиль в городе были отремонтированы и реконструированы. Территория Парка Гейдара расширилась на 15 тысяч квадратных метров, там создан Дом Поэзии.

"За последние четыре года в городе обновлены кровли более 1100 многоквартирных домов. Более 400 отработавших ресурс лифтов заменены на новые, установлены новые металлические парадные двери на 3 500 подъездах. Также заново построена система общественного транспорта города и на линии пущено 206 новых автобусов турецкого производства. Создание онлайн диспетчерского центра для обслуживания лифтов, а также бесплатный интернет в общественном транспорте — новые технологичные проекты, реализованные впервые на всем Южном Кавказе именно в Сумгайыте", - сказал Эйваз Годжаев.

Он добавил, что продолжаются работы по устранению самой острой экологической проблемы города — вопроса в связи с каналом "Аджыдере". Работы на участке, проходящем через центр города, уже завершены.

"Разрешение одной из главных проблем города — канала "Аджыдере" близится концу. По поручению главы государства в настоящее время канал трансформируется и будет переведен в закрытую систему, а затем перенаправлен. Часть бетонной канализационной системы, которая строится, чтобы сделать канал "Аджыдере" полностью закрытым, уже завершена", - подытожил Эйваз Годжаев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)