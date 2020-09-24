На выпускных экзаменах не будут проверяться навыки речи на иностранных языках — ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках выпускных экзаменов в будущем году планировалось проверять навыки речи по иностранному языку, однако в текущих условиях мы не сможем это сделать.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, для проверки навыков речи по иностранному языку требуются немалые технические и финансовые средства.

"Как известно, на данный момент наблюдается трудная ситуация. В данном направлении будут проведены работы по совершенствованию. К этому должна быть готова и общественность. Проведение мониторинговых экзаменов крайне важно для нас. К сожалению, из-за пандемии мы не смогли провести мониторинговые экзамены в 5-8 классах", - отметила Малейка Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)