Завтра в Баку пройдет очередная масштабная дезинфекция

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку будут проведены очередные усиленные дезинфекционные работы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на столичные коммунальные службы.

Помимо центральных улиц, проспектов и дорог города, дезинфекционные работы будут проведены также в поселках и жилых массивах столицы.

"Учитывая определенную токсичность дезинфицирующих средств, просим граждан не выходить в этот день из дома без крайней необходимости", - говорится в сообщении коммунальных служб.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)