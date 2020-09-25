В группах дошкольного обучения в Баку будет заниматься более 27 тысяч детей
БАКУ /Trend/ - В 2020-2021 учебном году в 1 047 дошкольных группах 279 общеобразовательных учреждений при Управлении образования города Баку будут заниматься 27 136 детей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление.
Процесс электронной регистрации в дошкольные группы государственных общеобразовательных учебных заведений завершился 24 сентября.
В 2020-2021 учебном году в дошкольных группах будут заниматься дети 2015 года рождения. Группы обеспечиваются учебными и методическими пособиями за счет государства.
Прием учащихся в дошкольные группы осуществлялся посредством электронной системы
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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