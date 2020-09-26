На улицах Баку прошла очередная дезинфекция

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями и указаниями главы государства Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Исполнительная власть города Баку продолжает комплексные мероприятия в столице в целях усиления борьбы с пандемией коронавируса, сообщает в субботу Trend.

Дезинфекционные работы проведены на главных улицах и проспектах столицы сотрудниками структур исполнительной власти города Баку с привлечением 40 единиц спецтехники коммунальных служб. К работам были привлечены две тысячи сотрудников структур исполнительной власти города. Также дезинфекционные работы проведены на улицах в пригородных поселках и жилых массивах.

Жители столицы были предупреждены через СМИ о проведении этих мер, а также нежелательности нахождения вне дома, учитывая использование при дезинфекции веществ с определенной токсичностью.

Личный состав министерства внутренних дел также принял активное участие в проведении дезинфекционных работ с привлечением 20 единиц автотранспортных средств специального назначения.

Сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку продолжили медико-профилактические и дезинфицирующие мероприятия в более чем 11 тысячах жилых зданий, лифтовых кабинах, жилых кварталах, спортивно-развлекательных сооружениях, местах расположения мусоросборочных контейнеров.