В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 10 школьников
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 10 школьников, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство образования.
26 сентября у 51 учащегося и одного работника зафиксирована температура тела выше 37 градусов. В том числе, у 10 учащихся и двух работников был выявлен коронавирус.
Сегодня еще одни класс перешел на дистанционную форму обучения. Таким образом число классов с дистанционной формой обучения достигло 12.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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