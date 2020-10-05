Завтра в высокогорных местностях Азербайджана пойдет снег

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в первой половине дня в отдельных местах полуострова возможны кратковременные дожди, умеренный северо-восточный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем 21-23 градуса тепла, в Баку ночью 14-16, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 771 мм ртутного столба, относительная влажность 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана местами дожди, в отдельных местах ливни, в высокогорной местности снег, который к вечеру постепенно прекратится. Восточный ветер временами усилится.

Ночью 10-15, днем 18-23, в горах ночью 0-5, днем 6-10 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова.)