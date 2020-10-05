Банк Республика перечислил 200 000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам

С целью поддержки наших храбрых солдат, героически сражающихся за освобождение наших земель, Банк Республика перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики 200 тысяч манатов.

Фонд помощи Вооруженным силам был учрежден Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года. Основная задача Фонда – обеспечение развития Вооруженных сил Азербайджана на уровне современных стандартов, укрепление их материально-технической базы, а также дальнейшее усиление социальной защиты военнослужащих.

Банк Республика всегда рядом с нашим государством и мы уверены, что наши оккупированные земли в скором времени будут освобождены нашей победоносной армией и там будет развеваться наш трехцветный флаг.

Карабах наш, Карабах – это Азербайджан!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144