Волонтеры ОО "Региональное развитие" обратились к волонтерам мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, нарушив 27 сентября режим прекращения огня на протяженности всей линии соприкосновения, подвергнув обстрелу из крупнокалиберных орудий, минометов и различных артиллерийских установок военные позиции и населенные пункты Азербайджана, совершили очередную провокацию

Как сообщили во вторник Trend в Общественном объединении (ОО) "Региональное развитие", об этом говорится в призыве волонтеров ОО к волонтерам мира.

Было отмечено, что в результате военной агрессии, наряду с военнослужащими, также были убиты мирные жители, гражданские лица, в том числе женщины, дети, старики, грубо нарушены право человека на жизнь, имущество, свободное передвижение и другие, государственным и гражданским объектам, инфраструктуре нанесен серьезный ущерб.

"Для предотвращения очередной военной агрессии Армении и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вдоль линии соприкосновения, вооруженные силы Азербайджана в рамках права на самооборону и неукоснительно соблюдая международное гуманитарное право на своей суверенной территории приняли ответные меры и начали контрнаступательную операцию.

Игнорирование Арменией мира, безопасности и международного права, убийство безоружных людей, в том числе детей, женщин и стариков, тот факт, что подобные бесчеловечные действия, противоречащие нормам и принципам международного права, вошли в привычку, беспрепятственное повторение таких случаев ввиду атмосферы безнаказанности, тот факт, что свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, оккупировано 20 процентов территории Азербайджана, на оккупированных территориях присвоены принадлежащие нам объекты культурного наследия, безжалостно уничтожены наши редкие исторические памятники, осуществляется грабеж наших природных ресурсов - вызывает негодование. Подобные действия, наряду с тем, что являются постыдными для цивилизованного человечества, которое пытается объединиться посредством культуры, также являются игнорированием человеческих ценностей, приношением в жертву идей гуманизма и пропагандой агрессивного национализма. Тот факт, что Армения, открыто выдвигающая свои территориальные претензии, начала военные операции против Азербайджана не объявляя войны, способствовало началу "горячей фазы" конфликта, сделало необходимым полное выдворение армянских войск с азербайджанских территорий, которые около 30 лет находятся под оккупацией, а также адекватные шаги в направлении обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в рамках признанных на международном уровне государственных границ.

Армения выпустила более 10 000 различных видов снарядов и ракет по густонаселенным пунктам, свыше 500 частных домов были полностью разрушены. Продолжая свои преступные деяния, вооруженные силы Армении обстреляли из тяжелой артиллерии расположенный в десятках километров от зоны конфликта, известный туристический центр с древней историей и многочисленными культурными объектами, второй по величине город Азербайджана - Гянджу. В результате среди мирны жителей есть убитый и раненые, гражданские дома, исторические и культурные памятники, офисные здания и другие социальные объекты были серьезно повреждены.

Продолжая террор в отношении азербайджанских гражданских лиц, Армения нанесла ракетный удар по находящимся в непосредственной близости к столице Азербайджана Хызынскому и Абшеронскому районам, а также по промышленному городу Мингячевир, где расположено водохранилище и главная электростанция страны. Это еще раз доказывает, что цель Армении - преднамеренно нанести удар по гражданскому населению, осуществить свой агрессивный замысел ценой жизни невинных людей. Этими провокационными действиями Армения также продемонстрировала свою далекую от глобальной солидарности и бесчеловечную позицию, проигнорировав призыва Генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня в связи с пандемией COVID-19.

Вышеуказанное демонстрирует, что основной принцип международного гуманитарного права, предусматривающий различать в ходе военных операций комбатантов и гражданских лиц, военные и гражданские объекты, с характерной агрессору хладнокровием и лицемерием нарушается на глазах у всей международной общественности.

Агрессия армянской стороны против мирного населения и гражданских объектов Азербайджана, нарушая нормы и принципы международного права, положения резолюций Совета Безопасности ООН №№ 822, 853, 874 и 884 от 1993 года, требующих немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, в том числе Женевская конвенция от 1949 года и дополнительные протоколы к ней, являются исключительной угрозой миру и безопасности в регионе.

Подход волонтеров из разных стран мира к глобальным проблемам нашей планеты через единую призму - реальность новой эпохи, которая выходит за все границы, и может называться безграничной. Призываем волонтеров всего мира, которые несут идеи гуманизма, жестко осудить оккупационную политику и провокационные действия Армении против Азербайджана, поддержать справедливую позицию Азербайджана в мирном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - говорится в призыве.

(Текст: Турал Гараджаев)