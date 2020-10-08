Человек, представленный в соцсетях как азербайджанский пленный, оказался армянином (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Человек, который был представлен в социальных сетях как взятый в плен азербайджанец, оказался армянином, сообщает в четверг Trend.

Армянскую ложь разоблачили на странице "Fact Check Karabakh", где выложили фотографии, как этот человек готовится к съемкам.

На представленной фотографии можно увидеть, что он готовится к видеосъемке в гримерной.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)