Мэр Кирьят-Бялика: Азербайджан всегда был примером толерантности (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Мэр города Кирьят-Бялик (Израиль) Эли Дукорский направил письмо главе исполнительной власти Исмаиллинского района Азербайджана Нахиду Багирову.

«В эти нелегкие для вашей страны дни, хочу выразить свое уважение и поддержку всему азербайджанскому народу. Азербайджан всегда был примером толерантности и уважения. Отношения Израиля и Азербайджана — пример того, как на дружеской основе должны и могут строиться отношения между государствами.

Все мы — жители города Кирьят-Бялик, включая и меня, надеемся на скорейшее возвращение к привычной жизни и продолжение отношений между нашими городами», - говорится в письме.

Письмо также подписано заместителем мера города Кирьят-Бялик Нюмой (Нахум) Рачевским.