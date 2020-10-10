Пенсионеры Баку, Сумгайыта и Абшеронского района получили пенсии за октябрь (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения перечислил пенсионерам пенсии за октябрь (316,4 тысячи человек) Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Фонд.

Граждане смогут получить пенсии в банкоматах Международного банка Азербайджана и Kapital банка.

Выплату пенсий по другим районам, а также госслужащим, военнослужащим и лицам со специальными званиями планируется завершить до 15 октября

(Текст: Кямаля Сеидова. )