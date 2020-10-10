В окрестностях Баку будет создан Ботанический сад

БАКУ /Trend/ - В окрестностях Баку планируется создать зеленый гибридный коридор Ходжасан - Локбатан.

Это отражено в генплане Баку, охватывающем перспективный 20-летний период на 2020-2040 годы, сообщает в субботу Trend.

В соответствии с планом, реализация проекта по очистке Ходжасанского озера создаст благоприятные условия для развития "Ходжасан-Локбатанского коридора".

Концепция предусматривает прекращения работ по нефтедобыче в северной части озера, очистку территорий, реконструкцию канализационной системы и создание на территории железнодорожной станции.

По всему коридору планируется создать Ботанический сад, где будут выращиваться основные виды местных растений.

Учитывая, что на территории Лебединого озера, расположенного в южной части гибридного коридора, исторически зимуют перелетные птицы, на этой территории можно организовать туристические маршруты.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)