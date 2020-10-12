В Азербайджане завершилась регистрация по трудоустройству учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 12 октября завершилась регистрация кандидатов, добившихся успеха на этапе выбора вакансий по очередному размещению в рамках конкурса по приему учителей на работу.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, кандидаты до 18:00 часов должны были представить в соответствующий местный орган управления образования необходимые документы - копию документа, подтверждающего личность, документа о высшем или среднем образовании и приложения к нему, оригинал трудовой книжки (если есть), 4 фотографии, справку о здоровье, личный листок учета кадров, справку о результате приема на работу с личной страницы.

Лица, не предоставившие документы, будут считаться отказавшимися от вакантного места.

В рамках этого тура на конкурс вынесены 4 157 вакантных мест, и вакантные места уже заняли 730 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева.)