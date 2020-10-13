БАКУ /Trend/ - В Азербайджане совершенствуется процедура признания дипломов о высшем образовании.

Вопрос об этом отражен в поправках к закону "Об образовании", которые обсуждались на сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию, сообщает во вторник Trend.

Предлагаемые поправки позволят совершенствовать некоторые положения.

Так, предлагается включить понятие "квалификация, касающаяся высшего образования зарубежных стран", а также заменить выражение " признание специальностей в сфере высшего образования зарубежных стран и определение эквивалентности (нострификации)" на "признание квалификации, относящихся к высшему образованию зарубежных стран".

Тем самым будет усовершенствована процедура признания дипломов высшего образования, расширен круг охвата признанных документов и создана процедура и возможность для признания дипломов суббакалавров, позволяющих поступить по уровню высшего образования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)