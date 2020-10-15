В больнице все вскакивают на крики «Задыхаюсь, помогите!» - больная коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Люди должны ценить свое здоровье, чтобы не попасть в положение тех больных коронавирусом, которые сейчас проходят лечение в больницах.

Об этом сказала Trend 70-летняя жительница Сумгайыта Саида Пашаева, заразившаяся коронавирусом и находящаяся на стационарном лечении.

Пашаева сказала, что в отличие от других, она с первых дней верила в наличие вируса COVİD-19: «Сейчас я точно знаю, что вирус действительно есть. Эта болезнь настолько тяжело переносится, что хочется кричать и просить помощи у окружающих, но, к сожалению, никто помочь не в силах. В соседних палатах больницы, в которой я лечусь, лежат такие тяжелые больные, которые корчатся со словами «Задыхаюсь!» и взывают о помощи. В больнице все вскакивают на их крики «Задыхаюсь, помогите!». Поэтому люди должны ценить свое здоровье и заботиться о нем».

Обращаясь к согражданам, Пашаева призвала их соблюдать необходимые санитарно-гигиенические правила: «Хочу сказать всем, чтобы они берегли себя, носили маски, соблюдали дистанцию, а если чувствуют симптомы болезни - срочно обращались к врачу».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)