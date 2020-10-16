В ряде городов и районов Азербайджана на выходные приостанавливается движение общественного транспорта

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 00:00 часов 17 октября до 06:00 часов 19 октября, с 00:00 часов 24 октября до 06:00 часов 26 октября и с 00:00 часов 21 октября до 06:00 часов 2 ноября будет прекращено движение общественного транспорта в гг. Гянджа, Евлах, Мингячевир, Лянкяран, Шеки, Ширван и Гёкгёльский, Самухский, Сабирабадский и Губинский районы.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Госслужбе автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Как говорится в сообщении, в связи с тем, что в этих регионах ускорилось распространение эпидемии возникла необходимость временного приостановления работы общественного транспорта в выходные.

В остальные дни движение общественного транспорта будет находиться под строгим контролем. Уделено особое внимание наличию в салонах автобусов дезинфицирующих средств и использованию медицинских масок. Создана специальная мониторинговая группа для усиления контроля над выполнением требования по ежедневной дезинфекции.

(Текст: Кямаля Сеидова)