БТА подготовило план для регулирования плотного пассажиропотока (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи со временным приостановлением пассажироперевозок в Бакинском метро большая нагрузка легла на автобусы, сказал в понедельник Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, для своевременного управления пассажиропотоком БТА подготовило план, согласно которому оказываются услуги по пассажироперевозкам 153 регулярными и 10 экспресс-маршрутами. К ним привлечено 2100 автобусов, что на 13-15% больше, чем в обычном в режиме. Еще 70 автобусов будут привлекаться к пассажироперевозкам в часы пик: "Количество и интервалы движения автобусов регулируются согласно потребностям. Однако, для удобных и своевременных перевозок необходимо создать условия для беспрепятственного движения автобусов. Наблюдения, проведенные сегодня утром, показали, что пробки в транспортном движении в течение дня, в особенности, в часы пик, нарушают интервалы движения автобусов, автобусы застревают в пробках. Естественно, это приводит к большому скоплению пассажиров на остановках и в самих автобусах. Поэтому просим владельцев личного автотранспорта с понимаем относиться к этому. В частности, должны быть созданы условия для того, чтобы автобусы беспрепятственно могли въезжать и выезжать с остановок. Необходимо строго соблюдать правила стоянки и парковки, не допускать, чтобы транспортные средства останавливались и стояли на остановках автобусов, парковались на маршрутах движения автобусов".

Агаев добавил, что в организации пассажироперевозок участвует свыше 20 сотрудников Агентства. Кроме того, на более чем 30 автобусных остановках, где всегда много пассажиров, работают более 120 контролеров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)