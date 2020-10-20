Вместе мы сила! Не забывайте этот призыв - Эльмира Сулейманова

БАКУ /Trend/ - Уважаемые сограждане! Под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, благодаря силе и мужеству нашей доблестной армии, наших храбрых сыновей, с большим преимуществом нашей армии идут тяжелые сражения во имя освобождения оккупированных на протяжении почти 30 лет наших земель. Достигнутые успехи являются результатом единства и солидарности народа и армии с Верховным Главнокомандующим.

Как сообщает Trend, об этом говорится в обращении Эльмиры Сулеймановой.

Долг каждого из нас, как гражданина Азербайджана, оказывать поддержку главе государства, нашей армии.

Пандемия коронавируса, волнообразно растущая динамика инфицированных в эти дни вызывает беспокойство.

Для защиты военнослужащих нашей армии от опасности инфицирования, а также предотвращения повышенной загруженности врачей, медработников и лечебных заведений необходимо принять срочные меры.

Для предотвращения распространения вируса в большинстве странах мира правильное ношение медицинской маски, соблюдение санитарно-гигиенических норм, социальной дистанции в местах массового скопления людей, признаны эффективными методами.

В то же время рекомендовано не посещать общественные места без крайней необходимости.

Поэтому, независимо от пола, возраста, профессии и должности призываю каждого из вас своевременно, дисциплинированно и постоянно соблюдать эти простые, но крайне важные правила, быть ответственными, солидарными, чтобы достичь снижения ежедневного числа инфицированных.

Таким образом мы окажем поддержку нашей армии, а также вновь подтвердим верность Родине.

"Мы сильнее вместе!" - не забывайте этот призыв.