Минобразования Азербайджана привело статистику по учащимся и школам Зангиланского района

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана привело статистику в сфере образования по Зангиланскому району.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, в 1992-1993 годах в районе было 67 школ, в которых преподавали 946 учителей и обучались 5 948 учеников.

В 2020-2021 учебном году число школ Зангиланского района составило 33. В этих школах работает 609 учителей и учится 5 741 ученик.

(Автор: Ильхама Исабалаева Редактор: Наталья Кочнева)