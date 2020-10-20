Научный секретарь НИИ Легочных заболеваний о причинах колебания динамики инфицирования COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Колебания статистики заражения коронавирусом в Азербайджане в последние дни указывают на то, что вирус все еще активен и продолжает поражать людей. Поэтому нам следует быть более внимательными.

Об этом в интервью REAL TV сказала научный секретарь НИИ Легочных заболеваний, пульмонолог Гюльзар Алиева, сообщает во вторник Trend.

Она отметила, что факт инфицирования также зависит от того, когда люди обращаются в поликлинику и времени взятия анализов.

По словам пульмонолога, число инфицированных вирусом за вчерашний день (331 - ред.) можно считать большим числом для нашего населения.

"Если бы государством не были приняты превентивные меры, то эти цифры могли бы быть выше.

В настоящее время наблюдается рост числа инфицированных не только в нашей стране, но и во всем мире. Но есть и люди, которые соблюдают правила, чтобы защитить себя и свою семью. Эти правила крайне просты - гигиена рук, ношение маски, пребывание в воздухе, соблюдение социальной дистанции и так далее. К сожалению, некоторые люди не следуют, скептически относятся к этому. Сколько бы ограничений ни было, они отмечают дни рождения, траурные церемонии и собираются в закрытых помещениях. В результате растет число инфицированных", - отметила Гюльзар Алиева.

Она добавила, что наибольшая опасность вируса заключается в том, что с момента инфицирования и до проявления признаков человек, сам того не осознавая, может заражать других.

(Текст: Турал Гараджаев)