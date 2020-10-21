Иранские врачи выразили готовность работать в зоне боевых действий в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Иранские врачи выразили готовность приехать в Азербайджан для оказания медицинской помощи в зоне боевых действий военнослужащим и раненым гражданским лицам, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Ирана в Азербайджане.

С таким обращением к послу Ирана в Азербайджане обратились 22 врача.

В своем обращении иранские врачи поздравили государство и народ Азербайджана с новыми победами, пожелали новых побед азербайджанской армии, а также выразили глубокие соболезнования в связи с гибелью военнослужащих и гражданских лиц.

"Мы, врачи, готовы приехать в Азербайджан, чтобы оказывать медицинскую помощь военнослужащим и мирным жителям в зоне боевых действий», - говорится в обращении.

В сообщении посольства отмечается, что число таких врачей будет расти.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)