В Азербайджане выявлено еще 714 случаев заражения коронавирусом, вылечились 176 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 714 случаев заражения коронавирусом, 176 человек вылечились, 7 человек скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 46 593 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 40 448 человека вылечились, 642 скончались, число активных больных – 5 503. За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 9 072 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего за прошедший период проведено 1 250 736 тестов. (Текст: Кямаля Сеидова.)