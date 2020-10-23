Омбудсмены Азербайджана и Турции провели в Гяндже совместную миссию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, по приглашению уполномоченной по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой, делегация во главе с президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем, находится с визитом в нашей стране.

Как сообщили в пятницу Trend в аппарате омбудсмена, в городе Гянджа, ставшим жертвой армянского террора, проводится совместная миссия по расследованию указанных фактов.

Миссия проводится в целях оценки фактов в рамках международного права, подтверждающих грубое нарушение прав человека в связи с гибелью людей в результате очередного террористического акта ВС Армении в Гяндже, а также причиненного ущерба, и доведения их до сведения международной общественности.

Сабина Алиева и Шараф Малкоч встретились с детьми, потерявшими обоих родителей, а также с пострадавшими жителями города. Омбудсмены также, осмотрев территорию, где разорвалась выпущенная ВС Армении ракета, собрали фактологические материалы.

Президент Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества и члены делегации жестко осудили очередной теракт, совершенный в Гяндже с применением запрещенного оружия, повлекший многочисленные человеческие жертвы и значительные разрушения.

Собранные в рамках совместной миссии материалы вновь подтверждают, что вооруженные силы Армении продолжают совершать военные преступления и теракты, направленные против мира и человечности.

Следует отметить, что на прошлой неделе омбудсмен Сабина Алиева, приняла участие в заседании Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества, где озвучила призывы в связи с тяжкими последствиями атак вооруженных сил Армении на мирных граждан и населенные пункты, пригласила омбудсменов в Азербайджан для ознакомления с существующей ситуацией на месте.

(Текст: Турал Гараджаев)