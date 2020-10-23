Завтра в Азербайджане будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Юго-западный ветер днем временами будет усиливаться, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Ночью на Абшеронском полуострове - 12-15, днем - 20-23, в Баку ночью - 13-15, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 75-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 10-14, днем - 20-25, в горах ночью - 3-8, днем - 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)