На улицах Баку проводится дезинфекция

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями и указаниями Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по мерам борьбы с пандемией коронавируса Исполнительная власть Баку продолжает проводить дезинфекцию на улицах Баку, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ИВ.

Это 15-я по счету дезинфекция, которая проводится сегодня и завтра на основных улицах, проспектах и дорогах Баку с участием 40 единицам спецтехники и 2000 сотрудниками коммунальных служб ИВ.

Учитывая большой объем работ, дезинфекционные меры будут проводиться 2 дня.

Наряду с центральными улицами дезинфекция будет проводиться на улицах поселков и жилых массивов столицы.

Учитывая токсичность спецсредств, используемых во время дезинфекции, столичные жители были заранее предупреждены.

Наряду с дезинфекцией улиц продолжается дезинфекция и медико-профилактические меры жилых зданий, лифтовых кабин, дворов и кварталов, спортивно-развлекательных сооружений, контейнерных площадок для бытовых отходов.

В ИВ отметили, что зимой во время осадков дезинфекционные работы будут локального характера

(Текст: Кямаля Сеидова.)