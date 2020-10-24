ИВ Баку: Мы готовы провести дезинфекцию и на улицах Шуши (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями и указаниями Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по мерам борьбы с пандемией коронавируса Исполнительная власть Баку продолжает комплексные меры, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ИВ.

Учитывая рост числа заражений коронавирусом в последние дни, сегодня и завтра на основных улицах, проспектах и дорогах Баку осуществляется дезинфекция специальными химическими веществами с участием 40 единиц спецтехники и 2000 сотрудников коммунальных служб ИВ.

Это 15-я по счету усиленная дезинфекция.

В субботу и воскресенье, наряду с центральными улицами, будут продезинфицированы улицы поселков и жилых пунктов столицы.

В ИВ Баку подчеркнули, что коллектив структуры готов провести работы по дезинфекции и в Шуше, которая скоро будет освобождена от армянской оккупации.

(Текст: Кямаля Сеидова.)