Генпрокуратура Азербайджана предупредила пользователей соцсетей и представителей СМИ

БАКУ /Trend/ - Начиная с 27 сентября 2020 года, азербайджанская армия, продолжая успешные контрнаступательные операции, наносит сокрушительные удары по врагу на всех направлениях фронта, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Информация о городах и селах, освобожденных от оккупации, захваченных боевых позициях, военной технике и боеприпасах доводится посредством выступлений по телевидению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также на официальных страницах в социальных сетях.

Наряду с этим, Минобороны официально информирует об успешных военных операциях азербайджанской армии и перемещениях на передовой: «Однако, некоторые пользователи социальных сетей и представители СМИ сообщают, что азербайджанская армия освободила от оккупации ряд населенных пунктов, распространяют видео, фотографии и информацию о других операциях, а также делятся разными мнениями о направлении ведения боевых операций и текущей ситуации, пытаясь опередить события».

Такого рода действия не только создают условия для получения врагом информации, но и создают угрозу жизни наших военнослужащих.

Генеральная прокуратура Азербайджана призывает пользователей соцсетей и представителей СМИ не допускать таких действий с учетом военного положения в стране.

"Доводим до внимания, что за такие действия эти лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

(Текст: Кямаля Сеидова.)