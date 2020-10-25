В Калифорнии прошла акция протеста против армянского террора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы, проживающие в США, провели в Сан-Франциско акцию протеста против ракетного обстрела армянской армией городов и районов Азербайджана, в результате которого гибнут мирные граждане, в том числе дети.

Как сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, участники акции осудили фашистскую политику Армении, обстреливающей населенные пункты, расположенные вдалеке от фронтовой зоны, в том числе Гянджу и Мингячевир.

Минутой молчания была почтена память жертв теракта, совершенного армянскими ВС в Гяндже.

В мероприятии, организованном Азербайджанским центром культуры в Северной и Южной Америке, приняли участие сотни соотечественников, а также представители турецкой общины в США.

На акции, где развевались флаги Азербайджана, Турции и США, прозвучали Государственный гимн Азербайджана, патриотические песни, были подняты плакаты с лозунгами “Карабах – это Азербайджан!”, “Нет армянской агрессии!”, “Нет армянской оккупации!” и др.