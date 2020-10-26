ВС Армении обстреляли школу в Агдаме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу здание школы в Агдаме.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, в утренние часы 26 октября, вооруженные силы Армении подвергли обстрелу здание школы в селе Гарадаглы Агдамского района. В результате зданию нанесен серьезный ущерб.

В министерстве отметили, что в школе учатся 400 учеников, работают 43 преподавателя.

На сегодня в результате армянских провокаций значительный ущерб нанесен свыше 40 школьным зданиям.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)