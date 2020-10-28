В Турции открылся парк имени генерала Полада Гашимова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Светлая память генерал-майора азербайджанской армии Полада Гашимова, героически погибшего в июле этого года в ходе отражения атаки армянских ВС на Товузском направлении госграницы Азербайджана, увековечена в Турции.

Как передает в среду Trend, в Демирташском районе муниципалитета Османгази разбит новый парк имени Полада Гашимова.

Церемония открытия парка началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции. Затем минутой молчания была почтена память шехидов, прочитаны молитвы за упокоение их душ.

На церемонии выступили председатель муниципалитета Османгази Мустафа Дундар и советник посольства Азербайджана в Турции Руслан Абдуллаев.

Рассказав об исторических корнях турецко-азербайджанских братских отношений и отметив храбрость азербайджанской армии, председатель муниципалитета Мустафа Дундар с уверенностью подчеркнул, что близок тот день, когда оккупированные земли будут полностью освобождены. Как и всегда на протяжении всей истории, Турция по-прежнему рядом с Азербайджаном.

Поблагодарив за решение об увековечивании памяти генерала Полада Гашимова, советник посольства Руслан Абдуллаев подчеркнул, что политическая и моральная поддержка, оказываемая Турцией, была воспринята азербайджанским народом с большим одобрением.

В выступлениях восхвалялись жизненный путь генерала Полада Гашимова и героизм, проявленный всеми нашими военнослужащими. Было доведено до сведения, что дружественные и братские отношения между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом придали импульс совместному развитию наших стран и народов, усилили наши государства. С уверенностью было отмечено, что оккупированные территории Азербайджана в ближайшее время будут полностью освобождены, и государственный флаг Азербайджана будет развеваться в каждом уголке Карабаха.

Отметим, что парк имени генерала Полада Гашимова разбит согласно решению Совета муниципалитета Османгази Бурсы.