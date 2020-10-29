Завтра в Баку ожидается до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами ожидаются дожди, умеренный южный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

30 октября на Абшеронском полуострове ожидается преобладание умеренного южного ветра и влажная погода, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

На Абшеронском полуострове ночью 14-16, днем 19-22, в Баку ночью 14-16, днем 19-21 градус тепла. Атмосферное давление опустится с 765 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ночью и утром местами возможен туман, умеренный восточный ветер.

Ночью 9-13, днем 20-25, в горах ночью 2-7, днем 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)