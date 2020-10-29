Важно своевременно проводить дезинфекцию в очагах заражения - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Министерства здравоохранения Вагиф Абдуллаев в своем онлайн-интервью предоставил информацию об эпидемиологических аспектах борьбы с COVID-19 в Азербайджане, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

По его словам, COVID-19 - одна из самых широко распространенных пандемий за последнее столетие: «COVID-19 из-за своих пока еще не до конца исследованных вирусологических, эпидемиологических, иммунологических, клинических, патогенетических и других аспектов заставила страны мира столкнуться с рядом социально-экономических проблем».

Абдуллаев отметил, что меры по борьбе с коронавирусом в нашей стране осуществляются с учетом всех требований Закона Азербайджана «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» путем целенаправленной организации процесса реализации важных и продуманных задач руководства страны при слаженном взаимодействии центральных органов исполнительной власти и их местных органов. «В настоящее время управление процессов, связанных с заражением COVID-19 в нашей стране осуществляется за счет применения современных методов организации комплексных противоэпидемических мероприятий. Так, первичная регистрация случаев, передача информации о них на все уровни управления, а также сбор данных осуществляется через электронную систему, которая полностью соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)»,- сказал он.

Заместитель директора РЦГЭ особо отметил важную роль санитарно-эпидемиологической службы Минздрава в оперативной и целенаправленной реализации направленных на предотвращение распространения вируса COVID-19 в нашей стране противоэпидемических мероприятий. «С момента получения информации о каждом положительном результате теста действующие в каждом городе и регионе страны Центры гигиены и эпидемиологии незамедлительно начинают проводить эпидемиологические исследования и организовывать противоэпидемические мероприятия. Основная цель этих мер - выявить и локализовать источник инфекции, чтобы остановить развитие эпидемического процесса, немедленно изолировать пациента для предотвращения заражения других, а также изолировать контактирующих с пациентом, тем самым обеспечив карантинный контроль"- отметил Абдуллаев.

По его словам, дает свои плоды и эффективная работа санитарно-эпидемиологической службы Минздрава, сплоченные действия коллектива которой за более чем 8 месяцев, прошедших с начала пандемии, на территориях и рабочих местах, где были обнаружены очаги заражений, способствуют оперативному принятию мер по предотвращению распространения вируса. Также очень важно своевременное осуществление эффективных мер дезинфекции по искоренению вирусов в очагах болезней и в местах нахождения людей: "Благодаря особому вниманию Минздрава к этой области, было осуществлено обеспечение необходимым оборудованием и инструментами, а также предпринимались регулярные меры по дезинфекции, для осуществления которой был предоставлен достаточно большой штат сотрудников».

В ходе интервью был также затронут вопрос повышения интенсивности и масштаба мер по управлению эпидемическим процессом по мере распространения коронавирусной инфекции.

Абдуллаев подчеркнул, что одним из важнейших направлений деятельности является обеспечение постоянного сотрудничества Санитарно-эпидемиологической службы Минздрава с другими ведомствами, вовлеченными в процесс в борьбе с COVID-19: «Важную роль оказывают также меры, принимаемые совместно с медицинскими службами местных исполнительных органов власти, министерствами внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, обороны, юстиции, образования, культуры и туризма, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и Агентством продовольственной безопасности с целью предотвращения распространения инфекции в лечебно-профилактических и образовательных учреждениях, в сферах обслуживания и общественного питания, гостиницах и туристических объектах».

В завершение интервью Вагиф Абдуллаев отметил важность наличия нормативно-правовых актов, определяющих правовые основы каждого вида деятельности.

Он особо подчеркнул важность расширения полномочий Минздрава по делам об административных правонарушениях в период карантинного режима, а также утверждения многочисленных документов по контролю санитарно-эпидемиологических и карантинных правил.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)