Армения нанесла удары по стратегическим объектам в Азербайджане - генпрокурор

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении нанесли удары по стратегическим объектам в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев. По его словам, армянская сторона при этих обстрелах пять раз применила ракеты Scud, обладающие большой разрушающей силой . Из них три были выпущены по Гяндже, одна по Габале и одна по Кюрдамиру.

"Армяне при обстрелах из установок "Смерч" также использовали снаряды с кассетной головной частью. Они попытались ударить по крупнейшей электростанции Кавказа Мингячевирской ТЭС, нефтепроводам Баку - Тбилиси - Джейхан и Баку - Новороссийск, а также водопроводу Баку - Огуз - Габала", - добавил Кямран Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)