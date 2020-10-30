БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 022 случая заражения коронавирусом, 480 человек вылечились, 10 человек скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 54 174 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 42 996 человек вылечились, 718 скончались, число активных больных – 10 460.