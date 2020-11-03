Платежи новых абонентов BIRLink за текущий месяц будут направлены на нужды Национальной Армии

Бренд BIRLink, принадлежащий телекоммуникационной компании ENGİNET, продолжает поддерживать нашу национальную армию, которая освобождает оккупированные территории Азербайджана. Заявив «Вместе мы СИЛА», компания направит платежи всех абонентов, присоединившихся к сети BIRLink в ноябре, на лечение военнослужащих, раненых в ходе боевых действий.

Сведения о средствах, собранных в этом месяце, будут отражены на главной странице www.birlink.az, а отчет о переведенной сумме будет представлен подписчикам и широкой общественности в конце месяца. Кроме того, информация о собранных средствах в конце каждой недели будет публиковаться в официальных аккаунтах социальных сетей.

Отметим, что под лозунгом «Вместе мы СИЛА» компания ENGINET оказала помощь детям, пострадавшим в результате теракта, совершенного Арменией 11 октября в Гяндже. Кроме того, с начала контрнаступательных операций, ENGINET поддержала национальную армию, перечислив денежные средства в Фонд помощи вооруженным силам. Стоит отметить, что среди сотрудников ENGINET есть добровольно присоединившиеся к рядам армии для участия в боях на фронте.