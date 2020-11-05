БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершились собеседования в рамках конкурса по приему учителей на работу в колледжи в 2020-2021 учебном году.

Об этом в четверг сообщили Trend в Государственном агентстве по профессиональному образованию.

Кандидаты, обратившиеся по регионам на соискание вакансии учителя по специальности мастера производственного обучения, успешно прошедшие первый этап конкурса, по очереди приглашались на собеседование, вплоть до четвертого ноября. Итоговые результаты собеседований на следующей неделе будут отправлены в личные кабинеты заявителей.

В Агентстве отметили, что этап собеседования для кандидатов из Баку и Сумгайыта считается завершенным с 23 октября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)