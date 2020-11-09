В Азербайджане выявлены 635 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 503 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 635 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 503, скончались 12 человек, передает в понедельник Trend cо ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены 66 046 случаев инфицирования коронавирусом, из них 49 411 человек вылечились, 852 скончались, число активных больных – 15 783.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 6 355 тестов, а за все время - 1 447 585.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)