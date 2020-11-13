Платформа "Виртуальная школа" функционирует стабильно - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Платформа "Виртуальная школа", разработанная министерством образования Азербайджана, в настоящее время функционирует стабильно.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал начальник управления по информатизации образования министерства Вюсал Ханларов.

По его словам, число пользователей, подключившихся к виртуальной школе, превысило 1 200 тысяч человек.

"Это показывает, что большинство учащихся имеют доступ к этой платформе. Во время ограничений интернета деятельность платформы также была ограничена. Однако в результате работы, проделанной совместно с соответствующими ведомствами, это ограничение было устранено. С 12 ноября ограничения были устранены по всей стране, за исключением некоторые мест", - подчеркнул Ханларов.

Он добавил, что в настоящее время на платформе преподаватели и учащиеся объеденены в большие группы. По его словам, это упростило управление классами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)