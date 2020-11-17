Историко-географические названия Азербайджана будут писаться в новом порядке

БАКУ /Trend/ - Подготовлены правила транскрипции на русском и английском языках историко-географических названий на азербайджанском языке.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Комиссии по топонимике при Милли Меджлисе, депутат, вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

По словам академика, правила уже представлены в Кабмин, и в ближайшие дни ожидается их утверждение. После этого будут приняты новые формы написания географических названий в соответствии с этими правилами.

Габиббейли также добавил, что установлен порядок написания более 4 тысяч названий мест по всей территории Азербайджана, среди которых есть названия, относящиеся к Карабаху".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)