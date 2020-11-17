В Азербайджане предлагается наложить ограничения на продажу некоторой продукции

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается наложить ограничения на импорт, производство предпринимателями, продажу и выдачу покупателям на объектах торговли, общественного питания и обслуживания полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а также одноразовой посуды.

Как сообщает во вторник Trend данный вопрос отразился в поправках в законопроект "Об охране окружающей среды" (первое чтение), которые обсуждались в ходе сегодняшнего заседания комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Предлагается, чтобы в отношении полиэтиленовых пакетов закон вступил в силу с первого января 2021 года, а в отношении одноразовой пластиковой продукции - с первого июля 2021 года.

В отношении нарушивших эти правила также предлагается предусмотреть административную ответственность. Так, в ходе заседания обсуждался законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках.

Согласно изменениям, за импорт, производство предпринимателями, продажу и выдачу покупателям на объектах торговли, общественного питания и обслуживания полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а также одноразовой посуды, предусматривается административная ответственность.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)