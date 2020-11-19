Армяне, уходя из освобожденных от оккупации районов Азербайджана, оставляют после себя руины - депутат

БАКУ /Trend/ - Весь мир становится свидетелем того, как Армения превращает в руины земли Азербайджана.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Мирзазаде, комментируя тот факт, что покидая Агдамский и Кельбаджарский районы армяне наносят серьезный ущерб инфраструктуре, поджигают дома и социальные объекты.

По его словам, армяне оставляют после себя такие разрушения, будто здесь прошли дикие племена.

Депутат отметил, что лелея миф о "великой Армении", Ереван не захотел проводить политику добрососедства. Армяне за почти 30-летний период оккупации территорий Азербайджана только и делали там, что варварски эксплуатировали природные ресурсы на чужой земле, вырубали леса, грабили и разрушали всё вокруг. И они продолжают делать это и сейчас.

"Эти действия армян не останутся безнаказанными. Все это документируется, и Азербайджан потребует от Армении серьезной и обоснованной компенсации. Армения должна знать, что она понесет наказание за свои действия. Азербайджан восстановит свои земли, создаст социальную инфраструктуру. В этом и разница между подходом созидательного Азербайджана и умеющей только разрушать Арменией", - добавил Айдын Мирзазаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)