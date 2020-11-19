Информация о состоянии раненых военнослужащих в Ширванской больнице не соответствует действительности - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Распространившаяся в социальных сетях и некоторых СМИ информация о находящихся в Ширванской городской центральной больнице раненых военнослужащих, которые, как сообщается, находятся без сознания, не соответствует действительности.

Как сказала в четверг Trend завдепартаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Айгюн Алиева, в настоящее время в Ширванской городской центральной больнице действительно проходят обследование и лечение военнослужащие, раненые во время Отечественной войны. Однако никаких проблем с памятью у них нет. Хотя из-за пандемии COVID-19 имеются ограничения в связи с возможностью встречаться с родственниками, военнослужащие поддерживают связь с ними по телефону.

"Еще раз призываем СМИ, распространяющие такую ​​необоснованную информацию, соблюдать положения закона Азербайджана "О средствах массовой информации", а пользователей социальных сетей - проявлять гражданскую ответственность. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование по этому вопросу", - сказала Алиева.

(Текст: Турал Гараджаев)