Рамиз Мехтиев и Али Гасанов освобождены от должностей в Академии госуправления при Президенте Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Экс-глава Аппарата Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев и экс-помощник Президента Али Гасанов освобождены от должностей в Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, сообщил в четверг Trend пресс-секретарь Академии Юсиф Агаев.

Рамиз Мехтиев был заведующим кафедрой Государственной службы и кадровой политики, Али Гасанов - заведующим кафедрой Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления.

Юсиф Агаев отметил, что в Академии выборы заведующего кафедрой проводятся на конкурсной основе, поэтому Мехтиев и Гасанов, избранные на эти должности сроком на 5 лет, и не подавшие документы для участия в конкурсе по истечению этого периода, не были вновь переизбраны на эти должности. Был вновь объявлен конкурс, в ходе которого лица, подавшие документы, были избраны и назначены на данные должности.

Он также добавил, что на должность Али Гасанова назначен бывший посол Азербайджана в Грузии Намиг Алиев, а на должность Рамиза Мехтиева - завотделом по муниципальным, научно-организационным и международным связям Академии Раджаб Рагимли.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)