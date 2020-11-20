Если водитель в машине один, ему не обязательно быть в маске - МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Если в салоне автомобиля есть пассажир или пассажиры, то все находящиеся в автомобиле должны быть в маске.

Об этом в пятницу сказали Trend в МВД Азербайджана.

Было отмечено, что если водитель в машине один, ему не обязательно быть в маске.

Напомним, что согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджана, с 00:00 21 ноября ношение медицинской маски будет обязательным как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.

(Текст: Турал Гараджаев)