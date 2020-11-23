Учреждено Карабахское региональное управление минюста Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения организованного и оперативного выполнения задач, стоящих перед министерством юстиции в соответствии с поручением Президента Азербайджана об организации временного специального управления на освобожденных территориях, создан штаб в составе руководства и других уполномоченных лиц министерства.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал министр юстиции Фикрет Мамедов.

По его словам, для обеспечения анализа национального и международного законодательства в связи с совершенными Арменией военными и другими преступлениями, ее незаконной деятельностью на оккупированных территориях, уточнения ущерба, нанесенного на оккупированных территориях системе юстиции и инфраструктуре в этой сфере, обеспечения деятельности судебных органов, а также в целях организованного выполнения других задач, которые стоят перед органами юстиции, учреждено Карабахское региональное управление министерства юстиции.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)