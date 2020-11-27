В Азербайджане почти втрое возросло число страдающих глазными заболеваниями

БАКУ /Trend/ - За последние 14 лет в Азербайджане почти втрое возросло число людей, страдающих от болезней глаза и поражения придаточного аппарата глаза.

Как сообщает в пятницу Trend, в 2005 году число лиц, страдающих глазными заболеваниями, составило 29 304 человека. В 2019 году данный показатель увеличился до 80 393.

Заболевание широко распространено среди лиц до 18 лет. Если в 2005 году от болезней глаза и поражения его придаточного аппарата страдали 14 806 детей, то в 2019 году их число достигло 42 170.

Из них 32 236 - дети не достигшие 13-летнего возраста.

Отметим, что за последние 14 лет число детей из этой возрастной категории, страдающих глазными заболеваниями, выросло почти вдвое (в 2005 году 17 636).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)