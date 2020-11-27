В Азербайджане откладывается рассмотрение некоторых дел в судах

БАКУ /Trend/ - Председатель Верховного суда Азербайджана Рамиз Рзаев вынес решение в связи с деятельностью судов в условиях особого карантинного режима.

Как сообщили в пятницу Trend в Верховном суде, в решении говорится, что с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азербайджане и постановления Кабинета министров Азербайджана от 19 ноября 2020 года № 450 "О дополнительных мерах по продлению особого карантинного режима на территории Азербайджана", в целях защиты здоровья и безопасности судей, работников Аппаратов судов, а также обращающихся граждан, в судах откладывается рассмотрение некоторых дел.

(Редактор: Наталья Кочнева)